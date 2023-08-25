До обласної дитячої лікарні госпіталізували 3-місячне немовля з Горохівського району у важкому стані. Аналізи і обстеження показали, що дівчинка отруїлася. Підозра впала на воду – як джерело отруєння.

Тим більше, батьки підтвердили, що уже понад два тижні для приготування їжі дитині використовують воду з криниці.

Спеціалісти Центру контролю хвороб провели дослідження води із вказаної криниці. У зразках води було виявлено перевищення вмісту нітратів у понад чотири рази.

Фахівці пояснюють, що при вживанні води чи продуктів з високою кількістю нітратів у людей, а тим паче у дітей, виникає водно-нітратна метгемоглобінемія, іншими словами, кисневе голодування тканин.

Починається нітратна інтоксикація, яка проявляється посинінням шкіри та слизових оболонок. Симптомами хвороби також є блювання, пронос, збільшення слиноутворення.

Гостре нітратне отруєння у немовлят у 7-8% випадків призводить до смерті.

Чутливі до нітратів також люди похилого віку, хворі на анемію, а також ті, хто має проблеми з дихальною та серцево-судинною системами.

Щоб запобігти водно-нітратній метгемоглобінемії, не рекомендується використовувати воду з джерел нецентралізованого водопостачання — бюветів чи колодязів, без висновку відповідних служб щодо її безпечності. Варто надавати перевагу бутильованій питній воді.

Дівчинка й досі у лікарні, лікарі зробили все, щоб її стан покращився. Спостерігається позитивна динаміка.

Джерело: Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб