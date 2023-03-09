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“Волохату” нирку виявлено у 62-річного чоловіка зі США: що це таке

9 Березня 2023, 19:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
КТ
Джерело: Depositphotos

Медики виявили у чоловіка “волохату” нирку на комп’ютерній томографії. Це рідкісна хвороба Ердгейма-Честера (ЕЧХ).

У 62-річного чоловіка на комп’ютерній томографії виявили “волохату” нирку. Це стало наслідком інфільтрації м’яких тканин нирок, йдеться у виданні The New England Journal of Medicine.

Випадок обумовлений рідкісною хворобою Ердгейма-Честера, повідомили медики. Вони зазначили, що у пацієнта також виявили тяжкий гідронефроз обох нирок і збільшення селезінки.

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Хвороба Ердгейма-Честера – дуже рідкісне захворювання. Від моменту першого опису учнем Якоба Ердгейма, Вільямом Честером у 1930 році, було виявлено понад 500 випадків захворювання. Останніми роками кількість вперше діагностованих випадків істотно зросла через підвищену увагу медичної спільноти.

ЕЧХ частіше зустрічається у чоловіків (співвідношення чоловіки : жінки становить 1,5), відмінності у клініці захворювання між статями відсутні. Найчастіше хвороба вражає чоловіків середнього віку (53 роки). Хвороба рідко розвивається у дітей, описано лише кілька випадків.

Джерело: The New England Journal of Medicine

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