Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Воля до життя: у страшну ніч ракетних атак в Україні було проведено дві пересадки серця

28 Квітня 2023, 13:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хірург медики операція

У страшну для України ніч масованих ракетних атак, з 27 на 28 квітня, фахівці Інституту серця МОЗ України провели дві пересадки серця.

Про це співробітники Інституту повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Дві трансплантації серця в цю складну для всіх нас ніч було проведено одночасно двома командами, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
Воля до життя: у страшну ніч ракетних атак в Україні було проведено дві пересадки серцяПересадка органів: в Києві нове серце отримала 20-річна дівчина з Донеччини

Одна команда на чолі з Борисом Тодуровим в Одесі, на базі міської клінічної лікарні №10, подарувала безцінний шанс на повноцінне життя чоловікові з Кіровоградщини. Інша команда на чолі з Гаврилом Ковтуном рятувала в Києві жінку з Дніпропетровської області.

– Незважаючи на нічну тривогу та обстріл, ми зробили все можливе, щоб врятувати наших пацієнтів. Висловлюємо величезну подяку донорам та їхнім близьким, – зазначили співробітники Інституту.

Джерело: Інститут серця

Теги
Ракетні удари Росії Серце трансплантація органів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь