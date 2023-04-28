У страшну для України ніч масованих ракетних атак, з 27 на 28 квітня, фахівці Інституту серця МОЗ України провели дві пересадки серця.

Про це співробітники Інституту повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Дві трансплантації серця в цю складну для всіх нас ніч було проведено одночасно двома командами, – йдеться в повідомленні.

Одна команда на чолі з Борисом Тодуровим в Одесі, на базі міської клінічної лікарні №10, подарувала безцінний шанс на повноцінне життя чоловікові з Кіровоградщини. Інша команда на чолі з Гаврилом Ковтуном рятувала в Києві жінку з Дніпропетровської області.

– Незважаючи на нічну тривогу та обстріл, ми зробили все можливе, щоб врятувати наших пацієнтів. Висловлюємо величезну подяку донорам та їхнім близьким, – зазначили співробітники Інституту.

Джерело: Інститут серця