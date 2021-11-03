Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я схвалили екстрене використання індійської вакцини від коронавірусу Covaxin від компанії Bharat Biotech.

Стратегічна консультативна група експертів організації вважає, що користі від застосування речовини набагато більше, ніж ризиків, вона повністю відповідає всім стандартам ВООЗ.

Раніше фахівці встановили, що препарат Covaxin ефективний на 78% у боротьбі з вірусом.

Рекомендується вводити дві дози вакцини, інтервал – чотири тижні.

Вакцинація від коронавірусу цією речовиною можлива лише для людей, які досягли 18 років. Дітям та підліткам її вводити не рекомендують.

Водночас не уточнюється інформація про ризики для здоров’я та ускладнення після імунізації.

Через легкість зберігання вона підходить для країн із низьким та середнім рівнем доходу.

Процес імунізації триває на планеті із грудня 2020 року. Для цього використовуються вакцини американського, європейського, китайського виробництва. Однак дослідження у цьому напрямку продовжуються, і з’являються нові речовини.

Джерело: ВООЗ