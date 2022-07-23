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ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я

23 Липня 2022, 17:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
віспа

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах віспи мавп глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Ця класифікація є найвищим попередженням, її ВООЗ застосовує під час сплеску випадків захворювання в усьому світі.

– Нині зареєстровано понад 16 тис. випадків у 75 країнах, – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус.

Він також додав, що на даний момент внаслідок спалаху загинуло п’ятеро людей.

Зараз дивляться

Нині є лише дві інші подібні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я — пандемія коронавірусу та спалахи поліомієліту, з яким точиться боротьба.

– За оцінкою ВООЗ, ризик віспи мавп помірний у глобальному масштабі та в усіх регіонах, за винятком європейського регіону, де ми оцінюємо ризик як високий, – додав він.

Доктор Тедрос сказав, що комітет з надзвичайних ситуацій не зміг дійти єдиної думки про те, чи слід класифікувати спалах мавпячої віспи як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я.

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Однак спалах швидко поширюється по всьому світу, і він вирішив, що він справді викликає міжнародне занепокоєння.

Джерело: ВОЗ

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