Представництво ВООЗ в Україні (World Health Organization Ukraine) за підтримки Європейського Союзу передало Міністерству охорони здоров’я України 59 автобусів, щоб допомогти зміцнити масштабну вакцинацію по всій країні під час війни.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Автобуси будуть укомплектовані мобільними виїзними командами і їздити всіма регіонами, підконтрольними уряду України, для здійснення вакцинації, – йдеться в повідомленні.

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Маються на увазі щеплення проти інфекційних захворювань, зокрема Covid-19, кору та дифтерії.

Особливу увагу буде приділено внутрішнім переселенцям, вразливим категоріям населення, зокрема людям похилого віку і людям з хронічними захворюваннями, а також всім, хто проживає у віддалених і важкодоступних районах.

Подаровані автобуси МОЗ розподілить між усіма обласними центрами контролю та профілактики хвороб.

Фото: МОЗ