Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного використання ще одну вакцину від коронавірусу. Йдеться про препарат Covovax.

Про це повідомили у прес-релізі Всесвітньої організації охорони здоров’я. Вакцину вироблять в Індії за ліцензією американської компанії Novavax.

– Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від Covid-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Препарат може використовуватися в усьому світі, – зазначили в організації.

У ВООЗ додали, що вакцину Covovax оцінювали за процедурою для використання в надзвичайних ситуаціях. В основі досліджень — дані про якість, безпеку та ефективність.

Схвалення препарату ВООЗ є обов’язковою умовою для потрапляння в список програми COVAX, а також для міжнародних закупівель.

Covavax — субодинична вакцина, яка складається з суміші вірусних білків різних типів. Вони є лише частинками вірусу, які розпізнаватиме імунна система.

Субодиничні вакцини роблять з білків, які отримують біотехнологічно, без розмноження вірусу в культурі клітин. За такою технологією створюються вакцини, які вже використовуються в календарі щеплень, зокрема — проти гепатиту В, або гемофільної інфекції.

Після проведення випробувань у США та Мексиці вакцина проти коронавірусу від Novavax показала загальну ефективність 90,4%. Детальніше про вакцину проти коронавірусу від Novavax читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.