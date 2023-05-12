Учора, 11 травня, Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила заяву про те, що віспа мавп більше не є глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Нагадаємо, що цей статус було оголошено в липні 2022 року.

Як стало відомо, комітет ВООЗ, створений для розслідування спалахів мавпячої віспи, рекомендував покласти край надзвичайній ситуації, і Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус погодився з його оцінкою.

Із січня 2022 року до квітня 2023 року до ВООЗ надійшли повідомлення про понад 87 тис. підтверджених випадків віспи мавп, включно зі 140 випадками смерті, зі 111 країн або територій. У США зареєстровано понад 30 000 випадків.

У всьому світі кількість випадків захворювання знижувалася протягом кількох місяців, особливо в міру того, як підвищилася обізнаність і стала доступнішою вакцина.

Віспа мавп є менш небезпечним родичем нині ліквідованого вірусу віспи. Він ендемічний для деяких частин Західної та Центральної Африки і зазвичай передається від гризунів або дрібних ссавців.

У нещодавньому спалаху більшість випадків захворювання становили геї, бісексуали та чоловіки, які мають статеві контакти з чоловіками, хоча будь-яка людина, яка мала тісний особистий контакт із хворим, наражається на ризик.

Вірус може поширюватися під час контакту з біологічними рідинами, виразками або такими предметами, як одяг і постільна білизна, заражені вірусом. Він також може передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.