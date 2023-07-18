Захисника, що отримав надзвичайно важкі поранення під Попасною, відправили на лікування за кордон за програмою Medevac.

Цю можливість – військовим та цивільним, що отримали поранення – надала Україні у квітні 2022 року Європейська комісія.

Таке лікування є безоплатним для українців у всіх лікарнях ЄС.

Анатолію зараз усього 23 роки, до лав ЗСУ він прийшов у 18, коли на службу брали лише 21-річних. Щоб не чекати призову, Анатолій підписав контракт і почав свій шлях військового.

Перший день повномасштабного вторгнення для Анатолія був 1 820 днем спротиву агресору.

11 березня 2022 року, стримуючи прорив росіян під Попасною, Анатолій отримав численні осколкові поранення лівої частини тіла. Вибух міни пошматував руку, стопу, та найбільше постраждало стегно – уламок міни наскрізь пробив йому таз і понівечив кишківник.

У нагоді стала програма Medevac. Важкопораненого доправили до Німеччини.

Щоб поставити бійця на ноги, у Німеччині йому провели десятки оперативних втручань. Інколи оперували щотижня, протягом кількох місяців.

Попереду в хлопця ще одна операція з відновлення суглоба руки і, можливо, пластика стопи, де немає трьох фаланг пальців.

– Я дуже вдячний німецьким лікарям. Я вже можу ходити, а це – найголовніше, – каже військовий.

Історія Анатолія – одна із сотень історій поранених бійців, які пройшли успішне лікування за кордоном.

Вже незабаром Анатолій повернеться додому.

Якщо ваші знайомі військовослужбовці отримали бойову травму та потребують лікування за кордоном, – ви можете подати заявку на сайті МОЗ.

Фото: МОЗ