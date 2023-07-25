Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні протягом трьох місяців відновлювали 46-річного воїна Дмитра Змієнка, який отримав важкі поранення під Бахмутом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

– Дмитро родом із Харкова. Понад 20 років він викладав дітям історію, а коли окупанти спробували змінити її хід і захопили його рідне місто, став військовим, – пишуть медики.

За їхніми словами, вчитель пішов до військкомату наступного дня після того, як у його школу прилетіла російська ракета.

Перші півроку педагог служив на Харківщині. А після брав участь в обороні міста-фортеці Бахмут, де й отримав поранення. Це сталося в дні запеклих боїв, коли навала вагнерівців ішла в наступ.

Дмитро з побратимом прямували по воду, коли їх помітив ворожий дрон. Майже одразу по українських захисниках почав працювати міномет. Осколковий боєприпас розірвався поруч із Дмитром.

Бойові товариші наклали турнікети та евакуювали пораненого. Первинні оперативні втручання виконали військові медики в стабілізаційних пунктах і дніпровські лікарі. Уже з Дніпра евакуаційним потягом Дмитра відправили до Львова.

У реабілітаційному центрі Незламні за лікування вчителя-захисника взялася мультидисциплінарна команда: травматологи, хірурги, фізичні та ерготерапевти.

Травматологи зіставили та зафіксували перебиті кістки правої ноги пацієнта і зшили пошкоджені тканини. Хірурги відновили пошкоджені нерви руки.

Своєю чергою, фахівці з фізичної реабілітації доклали зусиль для повного відновлення пацієнта. Наразі його вже виписують – здоровим.

За словами медиків, у Львові Дмитра неодноразово відвідували його учні, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали з Харкова до західних областей. Найбільше вчитель історії мріє знову вчити дітей у рідному місті.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова