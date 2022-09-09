8 квітня, коли 13-річна Катя та її 8-річна сестра Юля з мамою і тіткою намагалися евакуюватися з Краматорська. Вони чекали потяга на вокзалі, коли прилетіла російська ракета. Дівчатка втратили маму.

– Суцільний жах, — згадує той день сестра загиблої жінки Ольга.

Фронт підступав все ближче до населенного пункту, де мешкала родина. Спочатку вони ховалась у підвалі в сусідів, але зрештою вирішили евакуюватися на Вінниччину до далеких родичів. 8 квітня не було вибухів, то жінки з дітьми спокійно доїхали до вокзалу в Краматорську і чекали на евакуаційний потяг. На вокзалі було багато людей з дітьми, згадує Ольга.

Марина з 13-річною Катею вийшли з вокзалу до намету, де розливали чай. Дівчата по черзі ходили за чаем, щоб не залишати речі без нагляду. Ольга з молодшою племінницею Юлею залишилися у приміщенні вокзалу. Чай вони так і не встигли випити: російська ракета забрала життя мами Марини, а старша донька Катя отримала поранення.

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Дівчинка навіть не встигла нічого зрозуміти. Її собою закрив незнайомий чоловік, а зверху упав намет. Дитині посікло осколками ноги, вона отримала перелом коліна й осколок у спину. Та завдяки незнайомцю, що загинув, дівчинка залишилась жива.

У момент удару в будівлі вокзалу повилітали вікна, здійнялась паніка. Більшість людей кинулися тікати. Родичі намагалися відшукати 13-річну Катю та її маму. Дівчинку знайшли в лікарні у Краматорську. Марину – в морзі: упізнавала її сестра-близнючка. Ольга довго вдивлялась в обличчя і не могла повірити, що Марина загинула. Причина смерті: множинні осколкові поранення.

А у Каті почався довгий шлях відновлення: спочатку лікарня в Дніпрі, потім у Львові та зрештою — НДСЛ Охматдит. Тут Катя лікується та проходить реабілітацію. З родиною працює психолог. Вони втрьох вчаться жити наново: Ольга без сестри, а дівчатка — без мами. Ольга постійно прокручує в голові: а що було б, якби за чаєм тоді пішла вона.

Джерело: НДСБ Охматдит

Фото: НДСБ Охматдит