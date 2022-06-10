Окупанти розганяють інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Одесі та Миколаєві. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

– Чому поширюється фейкова інформація про спалахи холери в Одесі і Миколаєві, пояснення просте, – сказав Братчук. – У рашистів величезна проблема з холерою у Маріуполі. Ворог стоїть на порозі епідемії.

Саме тому, щоб відволікти увагу від Маріуполя, ворожі канали поширюють фейки про спалахи холери у підконтрольних Україні містах.

Тому спікер Одеської ОВА підкреслює, що потрібно бути пильним і уважно слідкувати, хто і що поширює та робить. Адже, звісно, що після російських окупантів залишаються лише епідемії та вигоріла земля.

Зараз дивляться

МОЗ нагадує про доступні та дієві засоби знезараження і очищення води у місцях, де немає доступу до чистої води:

Кип’ятіння . Кип’ятити воду необхідно мінімум 10 хвилин, після чого відстояти її і обережно злити, залишивши осад.

. Кип’ятити воду необхідно мінімум 10 хвилин, після чого відстояти її і обережно злити, залишивши осад. Активоване вугілля . Усуває неприємний запах, незначні домішки і шкідливі речовини. Знезараження триває 8 годин. Для очищення літра води потрібно замотати в марлю або іншу тканину 5 подрібнених таблеток (так пил від вугілля не потрапить у воду).

. Усуває неприємний запах, незначні домішки і шкідливі речовини. Знезараження триває 8 годин. Для очищення літра води потрібно замотати в марлю або іншу тканину 5 подрібнених таблеток (так пил від вугілля не потрапить у воду). Таблетки для знезараження води . Зазвичай вони містять активний хлор. Досить декількох таблеток і 30-60 хвилин очікування – і можете пити.

. Зазвичай вони містять активний хлор. Досить декількох таблеток і 30-60 хвилин очікування – і можете пити. В крайньому випадку можна застосувати спиртовий розчин йоду : 3-4 краплі на л води. Зачекайте пів години-годину перед вживанням. Вода матиме характерний смак, але так ви уникнете зневоднення. Особам з ураженою щитовидною залозою краще не ризикувати з цим методом.

: 3-4 краплі на л води. Зачекайте пів години-годину перед вживанням. Вода матиме характерний смак, але так ви уникнете зневоднення. Особам з ураженою щитовидною залозою краще не ризикувати з цим методом. Можна використовувати марганцівку: 1-2 г на літр води. Розчин повинен стати блідо-рожевим. Воду потрібно відстояти, акуратно процідити, залишивши осад на дні.

Джерело: Оперативний ЗСУ