Окупанти розганяють інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Одесі та Миколаєві. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
– Чому поширюється фейкова інформація про спалахи холери в Одесі і Миколаєві, пояснення просте, – сказав Братчук. – У рашистів величезна проблема з холерою у Маріуполі. Ворог стоїть на порозі епідемії.
Саме тому, щоб відволікти увагу від Маріуполя, ворожі канали поширюють фейки про спалахи холери у підконтрольних Україні містах.
Тому спікер Одеської ОВА підкреслює, що потрібно бути пильним і уважно слідкувати, хто і що поширює та робить. Адже, звісно, що після російських окупантів залишаються лише епідемії та вигоріла земля.
МОЗ нагадує про доступні та дієві засоби знезараження і очищення води у місцях, де немає доступу до чистої води:
- Кип’ятіння. Кип’ятити воду необхідно мінімум 10 хвилин, після чого відстояти її і обережно злити, залишивши осад.
- Активоване вугілля. Усуває неприємний запах, незначні домішки і шкідливі речовини. Знезараження триває 8 годин. Для очищення літра води потрібно замотати в марлю або іншу тканину 5 подрібнених таблеток (так пил від вугілля не потрапить у воду).
- Таблетки для знезараження води. Зазвичай вони містять активний хлор. Досить декількох таблеток і 30-60 хвилин очікування – і можете пити.
- В крайньому випадку можна застосувати спиртовий розчин йоду: 3-4 краплі на л води. Зачекайте пів години-годину перед вживанням. Вода матиме характерний смак, але так ви уникнете зневоднення. Особам з ураженою щитовидною залозою краще не ризикувати з цим методом.
- Можна використовувати марганцівку: 1-2 г на літр води. Розчин повинен стати блідо-рожевим. Воду потрібно відстояти, акуратно процідити, залишивши осад на дні.
Джерело: Оперативний ЗСУ