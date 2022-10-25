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Ворожий снаряд покалічив всю сім’ю: медики Дніпра лікують важкі поранення евакуйованих з Бахмуту

25 Жовтня 2022, 16:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Бахмут

Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова лікують важкі поранення, які отримала після прильоту ворожого снаряда вся сім’я з Бахмута.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Війна повністю зруйнувала їхнє тихе, сімейне життя після того, як 18 жовтня їхній будинок зруйнував ворожий великокаліберний снаряд. Всіх чотирьох доставили спочатку в найближчу лікарню, потім евакуювали в Дніпро, – пише Сергій Риженко.

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За його словами, у батька ампутована кінцівка, у 19-річного сина — осколковий перелом плеча, у його 16-річного брата — контузія.

Але найбільше постраждала мама, 37-річна Юлія, бухгалтер за професією. У жінки важкі поранення грудної клітини, розрив трахеї, травматична ампутація правої ноги, осколкові поранення лівої гомілки.

– Завідувач реанімації №1 Володимир Дубина протягом тижня, не виходячи з відділення, рятував жінку, віддаючи знання, сили і душу, – пише Риженко.

За його словами, Юлія вже прийшла до тями. Вона проситься до сім’ї, постійно плаче, розуміючи, що вся колись здорова сім’я тепер отримала інвалідність, залишившись без житла і коштів.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Нацполіція

Теги
інвалідність Бахмут лікарня імені Мечникова лікування Ракетні удари Росії
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