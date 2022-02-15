На території однієї з середніх шкіл Мелітополя п’ятикласниця після падіння на слизькому шкільному дворі зламала хребет одразу в п’яти місцях. Адміністрація навчального закладу відхрещується від того, що сталося, розцінюючи травматичне падіння дитини як нещасний випадок.

Як повідомляється, все сталося вранці, коли п’ятикласниця Настя Тарасова разом з мамою йшла на перший урок. Під снігом, що випав, дочка і мати просто не бачили небезпечних ділянок. У підсумку на одній з них дитина послизнулася і впала на спину.

У травмпункті, куди мати привезла Настю, поставили діагноз забій і виписали мазь. Правильну оцінку травми зробили лише фахівці Запорізького лікувально-діагностичного центру після того, як обстежили дитину на МРТ.

Водночас добиратися до обласного центру мамі дівчинки порадили самостійно. За її словами, реанімомобіль і медичну бригаду їм надали тільки після відповідного звернення до завідувачки підстанції швидкої допомоги.

Ключовий момент у цій історії – шкільний двір не був посипаний протиожеледними сумішами. Однак адміністрація школи відмовляється визнати свою провину, повністю перекладаючи її на саму дитину і звинувачуючи її в необережності. Про що офіційно був складений акт про нещасний випадок.

У підсумку мама з донькою залишилися з бідою сам на сам. Наразі Настя прикута до ліжка, вона не може навіть сидіти. Мама просто не знає, куди звертатися по допомогу Дитині необхідна реабілітація з масажами і фізіопроцедурами.

На все це необхідні гроші, яких у мами, яка виховує дочку сама, немає. Зі зрозумілої причини, жінка не може зараз вийти на роботу.

Тому всіх, хто хоче і може підтримати сім’ю матеріально, просять перерахувати кошти на карту Приватбанку 4149439316043086 (Тарасова Вероніка Олександрівна).

Джерело: ria-m.tv