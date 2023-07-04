Фахівці Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги врятували матір двох маленьких дітей від наслідків недолікованого отиту, які могли призвести до трагедії.

– Жінка звернулася зі скаргами на головний біль і високу температуру, але за кілька годин впала в коматозний стан, – пишуть медики.

За їхніми словами, батько пацієнтки розповів, що дочка раніше лікувалася в ЛОРа з приводу проблем із вухом.

На підставі отриманої інформації лікарями медустанови було проведено дообстеження отоларингологом і зроблено комп’ютерну томографію, яка підтвердила наявність вторинного менінгіту, спричиненого отитом.

За словами медиків, завдяки своєчасно проведеній процедурі тимпанотомії, пацієнтка на другий день прийшла до тями і почала одужувати.

Джерело: Тернопільська МЛШД