На Закарпатті медики врятували життя 6-річному хлопчику після того, як внаслідок падіння у двометрову водойму, серце дитини не билося протягом 10 хвилин.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

– Інцидент стався ввечері в середу, 31 серпня, в Хусті. Виклик про утоплення 6-річного хлопчика медики отримали о 16.06, – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що хлопчик разом з іншими дітьми грав у дворі біля приватного будинку. В якийсь момент дитина впала в штучну водойму глибиною близько двох метрів. Під водою вона пробула кілька хвилин.

– Хлопчик не дихав, серцебиття не прослуховувалося. Медики негайно приступили до серцево-легеневої реанімації. Через 10 хвилин серце дитини запрацювало і відновилося дихання. Бригада швидкої транспортувала хлопчика до медзакладу, – розповіли медики.

За словами заступника медичного директора Хустської районної лікарні Олександра Нікітіна, зараз стан дитини стабільно важкий. Хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні в глибокій комі на апараті штучної вентиляції легень. Медики лікарні роблять все можливе для порятунку дитини.