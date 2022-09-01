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Впав у глибоку водойму: на Закарпатті медики запустили серце дитині після 10-хвилинной зупинки

1 Вересня 2022, 14:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

На Закарпатті медики врятували життя 6-річному хлопчику після того, як внаслідок падіння у двометрову водойму, серце дитини не билося протягом 10 хвилин.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

– Інцидент стався ввечері в середу, 31 серпня, в Хусті. Виклик про утоплення 6-річного хлопчика медики отримали о 16.06, – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що хлопчик разом з іншими дітьми грав у дворі біля приватного будинку. В якийсь момент дитина впала в штучну водойму глибиною близько двох метрів. Під водою вона пробула кілька хвилин.

– Хлопчик не дихав, серцебиття не прослуховувалося. Медики негайно приступили до серцево-легеневої реанімації. Через 10 хвилин серце дитини запрацювало і відновилося дихання. Бригада швидкої транспортувала хлопчика до медзакладу, – розповіли медики.

За словами заступника медичного директора Хустської районної лікарні Олександра Нікітіна, зараз стан дитини стабільно важкий. Хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні в глибокій комі на апараті штучної вентиляції легень. Медики лікарні роблять все можливе для порятунку дитини.

Джерело
Zaxid.net
Теги
Закарпаття Медики Серце швидка допомога
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