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Вперше у світі пересаджено кишечник: в Іспанії новий орган отримала однорічна дівчинка

12 Жовтня 2022, 11:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

В університетській клініці Ла-Пас у Мадриді вперше у світі успішно проведено мультивісцеральну трансплантацію кишечника з донорського матеріалу від померлої людини. Реципієнтом стала однорічна дівчинка Емма, яка вже виписана додому і почувається добре.

Ця операція була проведена вперше в історії після трьох років досліджень Групи вроджених вад розвитку та трансплантації Науково-дослідного інституту охорони здоров’я (IdiPAZ).

Донорство при асистолії – це донорство органів і тканин, отриманих після констатації смерті.

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Методика дозволяє після смерті зберегти органи за допомогою перфузії насиченої киснем крові через систему екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), щоб орган, що пересаджується, не зіпсувався.

В останні роки кількість пацієнтів, яким потрібна трансплантація твердих органів, щоб продовжувати жити, збільшилась. В Іспанії такі операції становлять третину донорства.

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Університетська лікарня Ла-Пас визнана одним із найкращих педіатричних центрів трансплантології як в Іспанії, так і в Європі.

Джерело: АЗЕРТАДЖ

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трансплантація органів
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