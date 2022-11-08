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Вперше у світі: вчені провели випробування з переливання штучної крові

8 Листопада 2022, 10:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кров
Джерело: Depositphotos

Вчені Університету Кембриджа взяли участь у першому в світі клінічному випробуванні з переливання штучної крові.

Повідомляється, що вирощені зі стовбурових клітин донорів клітини крові еритроцити були перелиті добровольцям під час рандомізованого контрольованого клінічного дослідження Restore. Це перший випадок у світі, коли еритроцити, вирощені в лабораторії, були передані іншій людині.

Відзначається, що, якщо клітини штучної крові виявляться безпечними і ефективними, з часом вони зможуть зробити революцію в лікуванні людей із захворюваннями крові, а також з рідкісними групами крові, коли виникають труднощі з підбором донора.

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– Якщо наше випробування буде успішним, це означатиме, що пацієнтам, яким потрібні регулярні тривалі переливання крові, в майбутньому буде потрібно менше переливань, що допоможе полегшити їхнє лікування, – зазначив головний дослідник професор Седрік Геварт.

Повідомляється, що клітини крові, вирощені в лабораторії, свіжі, тому, ймовірно, вони будуть працювати краще, ніж аналогічне переливання стандартних донорських еритроцитів, які містять клітини різного віку.

Випробування є першим кроком до того, щоб зробити вирощені в лабораторії еритроцити доступними в якості майбутнього клінічного продукту, резюмують вчені.

Джерело: University of Cambridge

Теги
донор крові Наукові дослідження
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