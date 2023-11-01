Медики витягнули з мозку австралійки паразита Ophidascaris robertsi. Це перший зафіксований у світі випадок, коли він уразив людину.

64-річна жінка з Нового Південного Вельсу звернулась до лікарні з дивними симптомами: болем у животі, діареєю, сухим кашлем, пітливістю.

Після численних досліджень медики помітили рухомі плями в легенях, печінці та селезінці.

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Пізніше жінка почала втрачати пам’ять та впала в депресію.

Під час МРТ-сканування лікарі виявили дивне світіння в правій лобовій частині.

Лікарі вирішили провести біопсію мозку. Під час обстеження вони виявили черв’яка – паразита Ophidascaris robertsi.

Зазвичай цей паразит уражає ссавців та змій. Це вперше його виявили в людини.

Медики припускають, жінка заразилася через місцеві рослини. Імовірно, раніше по них повзали килимові пітони та залишили там паразитів.

Зараз черв’яка з мозку австралійки видалили. ЇЇ лікують від наслідків інфекції.