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Вперше в Україні: чоловіка позбавили фантомного болю, від якого він страждав 20 років

24 Грудня 2022, 09:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

У Дніпрі вперше в Україні провели унікальні операції з подолання фантомного болю.

Статистика свідчить, що 60-80% людей, що втратили кінцівки, постійно відчувають біль у тій частині тіла, якої вже немає. Технологіями подолання фантомного болю з українськими лікарями поділилися колеги зі США.

Першим, кого позбавили багаторічних страждань, став 47-річний Сергій Михайленко з Кіровоградщини, який втратив руку і ногу через нещасний випадок. Він понад 20 років жив із таким болем.

Зараз дивляться

– Дуже складно було знайти і обробити нерв, який спричиняв фантомні болі. Перший етап оперативного втручання – це саме пошук цього нерва, – повідомив завідувач відділення ортопедії та травматології Віктор Рокутов.

Операції проводили із застосуванням телемедицини. Усе, що відбувалося в операційній  у Дніпрі, одночасно бачили і їхні колеги за океаном.

Перша операція у Сергія тривала чотири години, друга – три. Хірургам вдалося знайти потрібні нерви та ніби укутати їх у м’язи.

Завідувач відділення нейрохірургії Володимир Агафонов пояснив, як усе відбувається:

– Після того, як нерви укутуються у сформований додатково м’яз, ці фасцикули проростають в ізольовану м’язову тканину. І нервовий імпульс, який спричинив фантомний біль, не проходить.

Сергій Михайленко вперше за 20 років не відчуває болю, який дошкуляв йому і вдень, і вночі.

Лікарі Дніпра вже готуються до нових операцій з іншими пацієнтами. Такі оперативні втручання фінансує НСЗУ.

Джерело
Zaxid.net
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Медицина в Україні
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