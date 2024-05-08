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Вперше в Україні: лікарі Житомира провели унікальну урологічну операцію методом лапароскопії

8 Травня 2024, 16:36
Марина Мелехова редактор
операція

У Житомирському обласному онкодиспансері вперше успішно виконали надскладну урологічну операцію за допомогою лапароскопічного методу.

Метод лапароскопії

Лапароскопічна операція – одне з найсучасніших технологічних рішень сьогодення.  Хірургічне втручання виконується через невеликі проколи, куди лікарі вводять оптичне обладнання та спеціальні хірургічні інструменти.

Завдяки цьому медики можуть виконувати необхідні маніпуляції, практично не травмуючи здорові тканини. Такий метод дає змогу пацієнтам швидше відновитися та перейти до наступного етапу лікування.

Лапароскопічна радикальна цистпростатекстомія із тазовою лімфодесекцією вважається однією з найскладніших в урології.

Однак житомирські лікарі успішно із цим впоралися, видаливши сечовий міхур разом із простатою та лімфатичними вузлами, а також виконавши повну резекцію лівої нирки та виведення правого сечоводу на шкіру.

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Джерело і фото: Житомирський обласний онкодиспансер

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Житомир Медицина в Україні медична допомога онкохворі Операція
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