Андрійко дістав опіки 25% шкіри: підборіддя, шиї та грудної клітки. Його мама – Наталя – відволіклась аби приготувати синочкові кашу. За мить почула крик, який не забуде ніколи. Малюк потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип’яток. Дитя одразу доправили в опіковий блок нашої лікарні.

Всю ніч медики реанімації намагалися стабілізувати стан однорічної дитини. І їм це вдалося. Однак, місцями опіки були настільки сильними, що шкіра вже не могла відновитися самостійно.

Опікові хірурги Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові вирішили застосувати до лікування Андрійка революційний для України підхід: пересадити малюкові шкіру від посмертного донора, як це десятиліттями роблять у розвинених країнах.

Зараз дивляться

До цього кроку в Першому медоб’єднанні Львова готувалися кілька років. На базі одного із найбільших опікових центрів створили перший в західних регіонах України Банк шкіри. Це стало можливим в тому числі завдяки минулорічним змінам до закону про трансплантацію.

Однорічний Андрійко став першим малюком, чиє лікування вдалося розпочати із застосуванням донорської шкіри. І це спрацювало. Знявши верхні, уражені фрагменти тканини, опікові хірурги Леся Стрілка та Галина Саян закрили рани донорською шкірою. Вона не здатна прижитися, але може перебувати на тілі пацієнта до кількох тижнів.

Мета такої пересадки – захистити обпечені ділянки та створити максимально природні, необхідні для якнайшвидшого загоєння ран умови. І вже за кілька тижнів після цього Андрійко був готовий до наступного кроку – аутотрансплантації – закриття рани вже власною шкірою.

Створення Банків шкіри зараз актуальне як ніколи. Адже, опіки – одна із найчастіших причин травматизації військових та цивільних під час війни. Багатьох поранених доправляють саме до Львова.

Застосування донорської шкіри дає змогу закрити глибокі дефекти, найкращим чином підготувати рани до подальших операцій та значно пришвидшити процес одужання.

І тепер таким способом медики зможуть рятувати життя не лише дорослих пацієнтів з опіками, а й дітей з усієї України.

– Донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє підготовці рани до закриття власною шкірою, – зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров‘я України.

За його словами, у США застосовують донорську шкіру для лікування вже близько 40 років: з 1984 року. Але, на жаль, раніше ця технологія не була доступною в Україні.

Однорічний Андрійко – перший маленький пацієнт, якому пересадили шкіру від посмертного донора – вже вдома. До своїх лікарів повертається лише на перев’язки. Далі – реабілітація.

Фізичний терапевт Сергій Худа надав мамі хлопчика всі необхідні рекомендації. Найголовніше домашнє завдання для батьків на сьогодні – проводити вправи із Андрійком аби сповільнити ріст рубців.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова