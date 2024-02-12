Вперше за останні 10 років влада США зафіксувала випадок бубонної чуми у штаті Орегон – чоловік заразився вірусом через контакт зі своїм котом.
Сімейний лікар постраждалого повідомив, що хворобу було виявлено на ранній стадії. Всі, хто був у тісному контакті з хворим та його котом, отримали профілактичне лікування. Нових випадків бубонної чуми під час розслідування не виявлено.
Чорна смерть
За статистикою, протягом останнього тисячоліття хвороба спричинила в Англії дві епідемії. У ХХІ столітті вперше спалах бубонної чуми було зафіксовано в Китаї та Монголії.
Джерело: Metro