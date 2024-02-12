Вперше за останні 10 років влада США зафіксувала випадок бубонної чуми у штаті Орегон – чоловік заразився вірусом через контакт зі своїм котом.

Що таке бубонна чума Це небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Yersinia pestis, яке може бути смертельним, якщо вчасно не отримати медичну допомогу. Хвороба передається через укуси бліх, що живуть на диких гризунах. Найпоширенішими симптомами бубонної чуми є виразки на шкірі, набряки лімфатичних вузлів і висока температура тіла. Зараз дивляться

Сімейний лікар постраждалого повідомив, що хворобу було виявлено на ранній стадії. Всі, хто був у тісному контакті з хворим та його котом, отримали профілактичне лікування. Нових випадків бубонної чуми під час розслідування не виявлено.

Чорна смерть

За статистикою, протягом останнього тисячоліття хвороба спричинила в Англії дві епідемії. У ХХІ столітті вперше спалах бубонної чуми було зафіксовано в Китаї та Монголії.

Джерело: Metro