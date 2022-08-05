Приблизно одна четверта частина риби, яку виловили в річці Десна та її притоках, заражена личинками збудника опісторхозу. Про це повідомило Головне управління Держпродслужби в Сумській області.

За даними експертів управління, значні осередки опісторхозу зареєстровані також у Сумській та Полтавській областях.

Зараз дивляться

– Личинки опісторхозу паразитують в підшлунковій залозі і печінці. Можуть жити в організмі людині до 40 років, – розповіла директор регіональної лабораторії державної служби з питань безпечності харчових продуктів Ірина Сіроштан.

За її словами, при вживанні сирої риби коропових порід, як-от лящ, лин, краснопірка, жерех та інших, малосоленої, свіжомороженої, в’яленої, цей збудник залишається і шкодить здоров’ю людини.

Повідомляється також, що за останні три роки випадків інфікування опісторхозом в Чернігівській області не було.