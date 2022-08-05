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Вперше за три роки: у річці Десна на Чернігівщині виявили заражену рибу

5 Серпня 2022, 10:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
риба
Джерело: Depositphotos

Приблизно одна четверта частина риби, яку виловили в річці Десна та її притоках, заражена личинками збудника опісторхозу. Про це повідомило Головне управління Держпродслужби в Сумській області.

За даними експертів управління, значні осередки опісторхозу зареєстровані також у Сумській та Полтавській областях.

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– Личинки опісторхозу паразитують в підшлунковій залозі і печінці. Можуть жити в організмі людині до 40 років, – розповіла директор регіональної лабораторії державної служби з питань безпечності харчових продуктів Ірина Сіроштан.

За її словами, при вживанні сирої риби коропових порід, як-от лящ, лин, краснопірка, жерех та інших, малосоленої, свіжомороженої, в’яленої, цей збудник залишається і шкодить здоров’ю людини.

Повідомляється також, що за останні три роки випадків інфікування опісторхозом в Чернігівській області не було.

Джерело
Суспільне
Теги
Медики Риба Чернігівська область
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