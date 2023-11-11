Науковці виявили, що цукор негативно впливає на стан шкіри та сприяє передчасному старінню.

Пагубно впливають на шкіру кінцеві продукти глікації, які утворюються при взаємодії білків та вуглеводів.

Як цукор впливає на зморшки

Згідно з дослідження, жінки, які споживають багато вуглеводів та доданого цукру мають більше зморшок, аніж ті, хто віддає перевагу білкам у раціоні.

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В Американській академії дерматології визначили, що головними факторами передчасного старіння є: сонце, паління, алкоголь, неякісна косметика, неправильне харчування.

Скільки цукру можна вживати

Згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації жінкам варто зменшити кількість цукру до шести чайних ложок на день, чоловікам – до дев’яти.

Фахівці не радять споживати більше 13 чайних ложок цукру в день при загальному споживанні калорій до 2000.

Експерти пояснюють повністю відмовлятися від цукру не варто, достатньо обмежити його кількість та бути фізично активним.

Джерело: NHS