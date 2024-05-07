Китайські вчені створили новий мутантний штам лихоманки Ебола, використавши білок, що містить цей вірус.

Відтворили симптоми лихоманки Ебола

Лихоманку Ебола зазвичай досліджують в спеціалізованих лабораторіях четвертого рівня біобезпеки, але багато з них мають другий рівень безпеки BLS-2.

Щоб розробити заходи проти поширення хвороби та відтворити її симптоми в лабораторних умовах, вчені заразили 10 гризунів (п’ять самок і самців) новим мутантним штамом лихоманки Ебола, використавши вірус везикулярного стоматиту, відомий як глікопротеїн.

Усі самки хом’яків втратили до 18% ваги та померли на другий день, водночас три самці втратили до 15% ваги й не вижили після трьох днів. Однак двоє самців все ж лишилися і навіть набрали на 20% більше ваги, ніж мали перед експериментом.

Які органи постраждали найбільше

Після смерті тварин вчені виявили, що вірус найбільше вразив очі, над ними з’явилися струпи, а також накопичився в печінці, серці, легенях, нирках, селезінці, шлунку, кишківнику та мозку.

Дослідження, опубліковане в журналі ScienceDirect, підтверджує, що інфіковані хом’яки продемонстрували системні захворювання, подібні до тих, що спостерігаються у людей.

Це відкриття має величезне значення для подальшого вивчення лихоманки Ебола та розробки ефективних методів лікування.

Нагадаємо, що лихоманка Ебола зазвичай переходить до людини через тісний контакт з хворими тваринами, зокрема фруктовими кажанами, мавпами та гризунами.