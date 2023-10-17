Всесвітньо відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір виконав у Львові одну з найважчих отоларингологічних операцій 16-річному хлопцю, який через вроджену деформацію носа не міг нормально дихати. Втручання лікар виконав у рамках свого четвертого благодійного візиту до Першого медоб’єднання Львова.

– У 16-річного львів’янина Юліана ніс зовні, а також його перегородка деформовані від народження. Хлопець уже з’явився на світ із вадою обличчя – ущелиною твердого та м’якого піднебіння, – повідомляють співробітники об’єднання.

За словами медиків, через цю патологію його ніс сформувався дещо вигнутим убік. Усе життя Юліану було складно дихати – особливо під час виконання фізичних вправ.

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– Виправити такий недолік – складно і дорого. Але лікар Хакан Агір взявся безкоштовно допомогти Юліану. Ця реконструктивна операція носа вважається однією з найскладніших в отоларингології, – йдеться в повідомленні.

Під час втручання турецький хірург провів корекцію носової перегородки та хрящової тканини і трохи вирівняв ніс. Уже на ранок після операції Юліан зміг уперше в житті вільно вдихати повітря через ніс.

За словами медиків, за кілька років юнакові потрібно буде зробити ще одну операцію – відкриту ринопластику кісткової частини носа і пластику клиновидного дефекту губи. Це дасть змогу повністю вирівняти ніс і надати йому естетичного вигляду.

Таке втручання можна проводити тільки після досягнення Юліаном повноліття.

Повідомляється, що, крім Юліана, лікар провів реконструктивні втручання ще чотирьом українським дітям із ущелинами губ і піднебіння, складними рубцями та опущенням повік.

Решта прооперованих – дорослі, зокрема з надскладними онкологічними та мікрохірургічними втручаннями.

Турецький лікар продовжує невтомно допомагати пораненим військовим і цивільним з усієї України. Окрім Львова, він неодноразово бував також у Дніпрі та Харкові.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова