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Вроджене незрощення верхньої губи: у Львові зробили операцію чотиримісячній дівчинці з Бахмута

17 Лютого 2023, 14:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дівчинка з Бахмута

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит успішно прооперували чотиримісячну Емілію з Бахмута з вродженим двостороннім незрощенням верхньої губи.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Мама Ірина на четвертому місяці вагітності і ще з двома дітками двох і восьми років була змушена покинути рідний Бахмут під звуки вибухів, свист ракет і постійні обстріли, – пишуть медики.

За їхніми словами, родина знайшла притулок у Червонограді на Львівщині. Почали облаштовувати життя. А 1 вересня народилася маленька Емілія. У дівчинки була діагностована вада – вроджене двостороннє незрощення верхньої губи і альвеолярного відростка.

Родині порекомендували звернутися за допомогою до Центру щелепно-лицевої хірургії львівського Охматдиту. Після консультації з хірургами було прийнято рішення про оперативне втручання, коли дівчинці виповниться чотири місяці. На доопераційному етапі застосовувалося спеціальне лікування для звуження щілини.

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– Час минув швидко і вже 16 січня дівчинці зробили одномоментну двосторонню хейлорінопластіку, тобто хірургічне відновлення цілісності верхньої губи і корекцію носа, – пишуть співробітники Охматдиту.

За їхніми словами, операція, яку виконали щелепно-лицьові хірурги Роман Огоновський і Христина Погранична, пройшла успішно. Сьогодні дівчинка вдома, росте, пізнає світ і добре розвивається.

– Все пройшло якнайкраще і тепер наша донечка зможе посміхатися по-новому, – розповіла мама Ірина.

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Медики Операція Охматдит
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