Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова протягом трохи більше місяця самостійно, без допомоги колег з Києва, успішно виконали п’ять трансплантацій печінки від посмертних донорів.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Самостійні трансплантації печінки – одне з важливих наших досягнень 2022 року! – з гордістю відзначили медики.

За їхніми словами, шанс на життя отримали дві жінки і троє чоловіків. Вік пацієнтів – 44-54 роки. Четверо з них – жителі Львівщини, один – Закарпаття. Всі вони мали цироз печінки. Без трансплантації їхній час вимірювали тижнями, максимум місяцями.

Відзначається, що донорами стали українці, які померли від несумісних з життям травм або інсультів. Після того, як лікарі діагностували смерть мозку, їхні рідні погодилися на вилучення органу.

Повідомляється, що до хірургів Центру трансплантології приєдналися колеги з відділень хірургії, урології, інтервенційної радіології, онкології та онкохірургії.

– Серед тих, хто отримав донорську печінку – 48-річний львів’янин Юрій Бойко. П’ять років він хворів на цироз. Мав проблеми з тиском і постійне відчуття втоми. Юрій згасав на очах й останній рік жив в очікуванні операції, – пишуть медики.

І відзначають, що на дев’ятий день після пересадки чоловік поїхав додому і зараз починає ремонт в квартирі: лагодить не тільки будинок, а будує нове життя.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова