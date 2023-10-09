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Врятуй життя: в яких регіонах України цього тижня потрібна кров

9 Жовтня 2023, 15:50
Ольга Боднарчук редактор
Врятуй життя: в яких регіонах України цього тижня потрібна кров
Джерело: Pixabay

Кров цього тижня потрібна в декількох містах України.

  • Вінниця — всі групи.
  • Київ, Київський міський центр крові — всі групи крові.
  • Одеса, Обласна станція переливання — всі групи крові, Обласна дитяча лікарня — 1+/-, 2+/-, 3- та 4+/-.
  • Дніпро — всі групи крові.
  • Херсон — всі групи крові.
  • Запоріжжя — групи 1-, 2-, 3- та 4-.
  • Миколаїв — групи 1+/-, 2-, 3-, 4+/-.
  • Кропивницький — всі групи крові.
  • Харків — всі групи крові.
  • Луцьк — групи 3- та 4-.

Пам’ятайте, що потреби в крові є змінними і залежать від конкретних обставин.

Реєструйтеся на ДонорUA та плануйте ваші донації в особистому кабінеті: посилання на реєстрацію.

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Нагадаємо, що є правила, яких варто дотримуватися перед здаванням крові.

Напередодні ввечері варто поїсти, уникнувши жирної і молочної їжі, а також алкогольних напоїв.

У сам день здавання крові рекомендується відпочити, легко поснідати й утриматися від серйозних справ, інтенсивних фізичних навантажень та споживання алкоголю.

Ваша кров може врятувати життя — долучайтеся до рятувальної справи сьогодні!

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