Кров цього тижня потрібна в декількох містах України.
- Вінниця — всі групи.
- Київ, Київський міський центр крові — всі групи крові.
- Одеса, Обласна станція переливання — всі групи крові, Обласна дитяча лікарня — 1+/-, 2+/-, 3- та 4+/-.
- Дніпро — всі групи крові.
- Херсон — всі групи крові.
- Запоріжжя — групи 1-, 2-, 3- та 4-.
- Миколаїв — групи 1+/-, 2-, 3-, 4+/-.
- Кропивницький — всі групи крові.
- Харків — всі групи крові.
- Луцьк — групи 3- та 4-.
Пам’ятайте, що потреби в крові є змінними і залежать від конкретних обставин.
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Нагадаємо, що є правила, яких варто дотримуватися перед здаванням крові.
Напередодні ввечері варто поїсти, уникнувши жирної і молочної їжі, а також алкогольних напоїв.
У сам день здавання крові рекомендується відпочити, легко поснідати й утриматися від серйозних справ, інтенсивних фізичних навантажень та споживання алкоголю.
Ваша кров може врятувати життя — долучайтеся до рятувальної справи сьогодні!