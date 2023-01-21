32-річна Юлія мешкає на Набережній Перемоги в Дніпрі, впритул до будинку, де минулої суботи стався вибух ракети.

Під час влучання ракети Юля впала від вибухової хвилі.

Чоловік привіз її в лікарню Мечникова.

Зараз дивляться На порозі прозвучав крик: Врятуйте мою ненароджену дитину! – Жінка була у сльозах, в очах – величезний сум, відчуття початку кінця, – написав у Facebook гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко. Всю ніч разом з лікарями, які консультували та допомагали, Юлія пробула в бомбосховищі пологового будинку лікарні Мечникова. Тепер все страшне позаду. Жінка одержала лікарську допомогу, їде в гарному настрої сьогодні додому. Читайте також: Температура ледь дотягла до 31 градуса: у Дніпрі рятують жінку, яка майже добу була під завалами На жаль, говорить Сергій Риженко, під час війни страждають не тільки матері, які знаходяться в панічних настроях, але й ще ненароджені діти. Джерело: Сергій Риженко Фото: Сергій Риженко

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.