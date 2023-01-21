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У Дніпрі врятували вагітність жінці, що постраждала від вибухової хвилі

21 Січня 2023, 14:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дніпро

32-річна Юлія мешкає на Набережній Перемоги в Дніпрі, впритул до будинку, де минулої суботи стався вибух ракети.

Під час влучання ракети Юля впала від вибухової хвилі.

Чоловік привіз її в лікарню Мечникова.

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На порозі прозвучав крик: Врятуйте мою ненароджену дитину!

– Жінка була у сльозах, в очах – величезний сум, відчуття початку кінця, – написав у Facebook гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Всю ніч разом з лікарями, які консультували та допомагали, Юлія пробула в бомбосховищі пологового будинку лікарні Мечникова.

Тепер все страшне позаду.

Жінка одержала лікарську допомогу, їде в гарному настрої сьогодні додому.

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На жаль, говорить Сергій Риженко, під час війни страждають не тільки матері, які знаходяться в панічних настроях, але й ще ненароджені діти.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко

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