32-річна Юлія мешкає на Набережній Перемоги в Дніпрі, впритул до будинку, де минулої суботи стався вибух ракети.
Під час влучання ракети Юля впала від вибухової хвилі.
Чоловік привіз її в лікарню Мечникова.
На порозі прозвучав крик: Врятуйте мою ненароджену дитину!
– Жінка була у сльозах, в очах – величезний сум, відчуття початку кінця, – написав у Facebook гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.
Всю ніч разом з лікарями, які консультували та допомагали, Юлія пробула в бомбосховищі пологового будинку лікарні Мечникова.
Тепер все страшне позаду.
Жінка одержала лікарську допомогу, їде в гарному настрої сьогодні додому.
На жаль, говорить Сергій Риженко, під час війни страждають не тільки матері, які знаходяться в панічних настроях, але й ще ненароджені діти.
Джерело: Сергій Риженко
Фото: Сергій Риженко