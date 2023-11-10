Рентгнендоваскулярну дилятацію клапану легеневої артерії для новонародженої дівчинки успішно провели в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.
Хірурги збільшили легеневу артерію дитини.
Клапанний стеноз легеневої артерії
Коли новонароджена дівчинка потрапила до лікарні, їй поставили діагноз – виражений клапанний стеноз легеневої артерії.
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Фахівцям клініки вдалося провести рентгенендоваскулярну дилятацію клапану легеневої артерії, лише це могло зберегти життя дитині.
В лікарні кажуть, зараз дівчинка після складної ендоваскулярної операції в палаті, її стан стабільний.
Нагадаємо, у жовтні столичні медики пересадили кістковий мозок однорічному хлопчику від американського донора.
Джерело: Одеська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня