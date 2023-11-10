Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Врятували новонароджену: в Одесі провели складну операцію дитині зі стенозом легеневої артерії

10 Листопада 2023, 15:44
Ольга Боднарчук редактор
Врятували новонароджену: в Одесі провели складну операцію дитині зі стенозом легеневої артерії

Рентгнендоваскулярну дилятацію клапану легеневої артерії для новонародженої дівчинки успішно провели в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

Хірурги збільшили легеневу артерію дитини.

Клапанний стеноз легеневої артерії

Коли новонароджена дівчинка потрапила до лікарні, їй поставили діагноз – виражений клапанний стеноз легеневої артерії.

Зараз дивляться

Фахівцям клініки вдалося провести рентгенендоваскулярну дилятацію клапану легеневої артерії, лише це могло зберегти життя дитині.

В лікарні кажуть, зараз дівчинка після складної ендоваскулярної операції в палаті, її стан стабільний.

Нагадаємо, у жовтні столичні медики пересадили кістковий мозок однорічному хлопчику від американського донора.

Джерело: Одеська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня

Фото: Одеська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня

Теги
Одеса Операція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь