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Врятували одразу два життя: у Львові провели успішну трансплантацію нирок від посмертного донора

10 Березня 2022, 17:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Pexels

Незважаючи на війну з РФ Україна продовжує свій шлях до трансплантаційної незалежності.

Так, 7 березня медики Першого територіального медичного об’єднання Львова пересадили дві нирки від посмертного донора і тим самим врятували два життя: 19-річної дівчини з Івано-Франківська та 37-річної жінки з Тернополя. Обидві мали ниркову недостатність.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

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Донором став 40-річний чоловік, який потрапив до Івано-Франківської обласної лікарні з інсультом. Всі спроби його врятувати, на жаль, виявилися безрезультатними.

Після того, як лікарі діагностували у чоловіка смерть мозку, його дружина погодилася дати дозвіл на трансплантацію для порятунку інших людей.

МОЗ висловило подяку за прийняття важливого рішення.

Загалом з початку року вітчизняні фахівці виконали вже 62 трансплантації.

Джерело
МОЗ
Теги
Донорство , Львів , МОЗ України , трансплантація органів , трансплантологія
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