Через нещасний випадок чоловік мало не втратив ногу. Медики мали б її ампутувати, аби уникнути поширення інфекції . Кінцівка втратила чутливість та почала синіти. Проте львівським лікарям все ж таки вдалось відновити кровотік судинами.

Про події того вечора 46-річний Роман зі Сколе згадує неохоче та просить не розкривати обставин, за яких травмувався. Лікарі місцевої швидкої допомоги намагалися зупинити сильну артеріальну кровотечу на нозі.

Після того, як кров вдалося зупинити, Роман поїхав додому. Однак згодом помітив: нога почала втрачати чутливість та синіти. Чоловік звернувся до Лікарні Святого Пантелеймона.

Зараз дивляться Після обстеження та комп’ютерної томографії стало зрозумілим, що кровотік в нозі відсутній: пошкоджено підколінну вену та артерію. До того ж, між ними утворилось патологічне з’єднання – так звана нориця. Без операції – не обійтись. Інакше – ампутація. Але внаслідок крововтрати у пацієнта розвинулась тяжка анемія. Щоб зробити операцію, медики виконали масивне переливання крові. Хірурги забрали велику міжм’язову гематому, висікли уражені ділянки артерії та підколінної вени і відновили кровотік, наклавши судинні шви. Читайте також: Притиснутий плитою, ковтав щебінь і молився: у Дніпрі готують до виписки хлопця після ракетного удару по Краматорську Операція тривала майже дві години. Після втручання зауважень до стану пацієнта у медиків немає. Далі на Романа очікує тривала реабілітація: чоловік має відновити можливість згинати ногу. Джерело: 1 ТМО Львова Фото: 1 ТМО Львова

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