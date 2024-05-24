У Нововолинській міській лікарні місцеві трансплантологи та їхні колеги з Першого медичного обʼєднання Львова провели забір органів посмертного донора за згодою родичів померлого чоловіка.

Нове серце врятувало юнака, а нирки – двох жінок

Вилучили три життєво важливих органи: серце і нирки. Рятівний вантаж оперативно доставили до Львова, де на нього чекали пацієнти, для яких пересадка була останньою надією і шансом на життя.

Серце отримав 21-річний юнак. Хлопець мав складну серцеву патологію й майже місяць провів у реанімації, лікарі вже не давали жодних позитивних прогнозів. Але нове серце все змінить.

Нирки отримали дві жінки, віком 55 та 47 років, які понад 15 років змушені були жити на гемодіалізі. Нарешті ця процедура більше не знадобиться, бо попереду – повноцінне життя.

Світла пам’ять донору та низький уклін рідним чоловіка за згоду на вилучення органів. Завдяки посмертному донорству можна рятувати ще більше життів.

Джерело і фото: Нововолинська центральна міська лікарня