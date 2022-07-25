Під постійними обстрілами рашистів евакуаційний потяг вивозить мирних мешканців з Донеччини та Луганщини. Вони з Покровська прямують евакуаційним потягом на захід України.

Чи не щодня із зони бойових дій на Львівщину доправляють близько трьох сотень людей. Лише напередодні двома потягами до Львова прибули 326 людей.

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Евакуйованих з Донеччини на пероні головного залізничного вокзалу Львова зустрічають волонтери. З потяга виходять жінки, діти та старенькі. Усі вони змушені були полишити свої домівки.

– У нас там залишились чоловіки, сім’ї, все залишилося вдома, – розповідає Вікторія, переселенка зі Слов’янська.

На Донбасі без упину точаться запеклі бої за українську землю, а цивільні тижнями сидять у цілковитій блокаді під обстрілами окупантів. Чи не щодня зазнає нищівних ударів ворожої авіації та артилерії й Слов’янськ. А там досі залишаються люди.

Обстріли рашистських загарбників відчув на собі і пан Володимир: він показує розбитого телефона.

– Розмовляю я не так давно, і дивіться: вибух, і телефон – все… Це попередження від Бога видно, їдь.

Нині Володимир із дружиною вирушають в Ужгород до учнів, яких колись навчав образотворчого мистецтва.

– Я думаю, що ми повернемось іще до Слов’янська. Думаю, що Путін його не візьме, – говорить Влодимир.

Під постійним обстрілом і Бахмут. Тут гримить щодня, виникають пожежі. З цього пекла вирішила врешті вибратися й Олена Якубчук.

– Бахмут – це лінія фронту, там за 10 кілометрів вже окупована територія. Допоки була можливість там перебувати, то залишалися. Свій дім, то є свій дім. Та все необхідне вмістилося у дві сумки.

Декого з них зустріли рідні, декому з тимчасовим прихистком допомогли волонтери, а хтось поїде далі, за кордон у пошуках безпеки та спокою.