Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Всеукраїнське опитування: яку медичну допомогу бажають бачити люди в своїх містах

14 Січня 2023, 18:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медики

Міністерство охорони здоров‘я України спільно з Проєктом USAID Підтримка реформи охорони здоров’я запускають всеукраїнське опитування, щоби дізнатися, яку медичну допомогу люди хочуть бачити у своїх містах.

Пройти опитування можна за посиланням: http://bit.ly/3W1UrkI.

Воно містить запитання про те, на що зважає людина, вибираючи медичний заклад, до кого звертається по медичні послуги, за якими критеріями пацієнт оцінює лікарню, як визначає, що вона хороша, чи знає він/вона щось про медичну реформу в Україні тощо.

Зараз дивляться

Читайте також:
мобільнийМедицина для всіх: у Telegram лікарі консультують пацієнтів

Заповнення анкети займе не більше 15 хвилин часу, проте від того, якими будуть відповіді, залежить, якою буде система охорони здоровʼя України у майбутньому.

Фото: Сергій Риженко

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь