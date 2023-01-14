Міністерство охорони здоров‘я України спільно з Проєктом USAID Підтримка реформи охорони здоров’я запускають всеукраїнське опитування, щоби дізнатися, яку медичну допомогу люди хочуть бачити у своїх містах.

Пройти опитування можна за посиланням: http://bit.ly/3W1UrkI.

Воно містить запитання про те, на що зважає людина, вибираючи медичний заклад, до кого звертається по медичні послуги, за якими критеріями пацієнт оцінює лікарню, як визначає, що вона хороша, чи знає він/вона щось про медичну реформу в Україні тощо.

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Заповнення анкети займе не більше 15 хвилин часу, проте від того, якими будуть відповіді, залежить, якою буде система охорони здоровʼя України у майбутньому.

Фото: Сергій Риженко