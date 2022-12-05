На погашення заборгованостей за лікарняними та виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами додатково виділили 3,5 млрд грн, повідомило Міністерство соціальної політики України.

30 листопада Кабінет Міністрів ухвалив постанову Деякі питання забезпечення здійснення страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Кошти надійдуть отримувачам протягом цього місяця, запевнили в Мінсоцполітики. Таким чином, до кінця поточного року усю заборгованість погасять.

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До 1 січня 2023 року відповідальним за виплату лікарняних є Фонд соціального страхування. Надалі виплатами займатиметься Пенсійний фонд.

Працівники, які за станом здоров’я не можуть продовжувати свою роботу та беруть лікарняний, можуть розраховувати на лікарняні виплати. Підставою для нарахування лікарняних виплат є е-лікарняний, або листок непрацездатності.

Саме цим документом працівник підтверджує свою хворобу. Оплачувати лікарняний можна лише тоді, коли він отримує статус Готовий до сплати. Зміни у статусі можна переглянути в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Джерело: social.com.ua