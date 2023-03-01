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Всього 580 г – немовля з такою вагою виходили у Львові

1 Березня 2023, 12:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Хлопчика, що народився у Львові на 24-му тижні вагітності з вагою 580 г, уже виписали додому.

У Львівському обласному перинатальному центрі після народження на світ малюк провів 91 день.

– Він став найменшою виходженою дитиною за всю історію перинатального центру, повідомила генеральний директор Марія Малачинська.

У дитячій реанімації малюк провів 34 дні, після чого його з масою тіла 1,2 кг його перевели на другий етап виходжування передчасно народжених дітей.

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У липні з Львівського обласного перинатального центру виписали хлопчика, який з’явився на світ на 25-му тижні вагітності. Немовля було в критичному стані.  Вага дитини при народженні була 700 г, а зріст – 34 см. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених немовля пробуло 31 день.

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Одночасно фахівці закладу допомогли мамі налагодити процес лактації. За час перебування в Перинатальному центрі хлопчик набрав понад два кг і виріс до 41 см.

Джерело
Zaxid.net
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