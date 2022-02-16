Нещодавно Міністерство охорони здоров’я своїм наказом скоротило мінімальну тривалість лікування пацієнтів із Covid-19 та термін самоізоляції.

– Якщо раніше він становив 10 днів, то зараз – п’ять днів з моменту появи симптомів захворювання або ж дати взяття матеріалу на дослідження, – пояснив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Чому було прийняте саме таке рішення. Останні дослідження свідчать, що частіше передача коронавірусу відбувається за 1–2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2–3 дні після.

Варіант Омікрон має інкубаційний період 3 дні, найменше за всі штами. Саме тому і було рекомендовано скорочення терміну амбулаторного лікування до п’яти днів (від дати появи симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження). Це дозволяє зменшити час перебування пацієнтів під медичним наглядом, особливо тих, які мають легкий перебіг хвороби.

Чи означає це, що після п’яти днів лікування самоізоляція автоматично закінчується? Ні. Йдеться лише про мінімальний термін. Якщо у пацієнта на шостий день вже немає симптомів захворювання або ПЛР-тест показує негативний результат, то сенсу перебувати на ізоляції мінімум 10 днів немає.

Якщо ж особа після п’яти днів все ще має симптоми коронавірусу, то лікування та самоізоляція тривають іще кілька днів.

Окремо Ігор Кузін підкреслив, що навіть після одужання варто носити захисну маску. Маску потрібно носити всім без виключення, і вакцинованим, і тим, хто перехворів.

Джерело: Ігор Кузін