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Встигли врятувати: в Австралії на хлопчика напав триметровий пітон

25 Листопада 2022, 14:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пітон
Джерело: Pexels

В австралійському місті Байрон-Бен на п’ятирічного хлопчика напав триметровий пітон, коли дитина плавала в басейні на задньому дворі приватного будинку.

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Очевидці події розповідають, що змія раптово з’явилася з довколишнього саду і вчепилася хлопчикові в кісточку і обвилася навколо ніг. У такому стані дитину витягли з басейну родичі, які приспіли на допомогу.

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Повідомляється, що наразі хлопчик приходить до тями після нападу гігантського пітона. А батько потерпілого закликає батьків стежити за дітьми в обидва, навіть коли вони знаходяться в уявній безпеці.

Джерело
The Guardian
Теги
Австралія Змія
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