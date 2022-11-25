В австралійському місті Байрон-Бен на п’ятирічного хлопчика напав триметровий пітон, коли дитина плавала в басейні на задньому дворі приватного будинку.

Очевидці події розповідають, що змія раптово з’явилася з довколишнього саду і вчепилася хлопчикові в кісточку і обвилася навколо ніг. У такому стані дитину витягли з басейну родичі, які приспіли на допомогу.

Зараз дивляться

Повідомляється, що наразі хлопчик приходить до тями після нападу гігантського пітона. А батько потерпілого закликає батьків стежити за дітьми в обидва, навіть коли вони знаходяться в уявній безпеці.