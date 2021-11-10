В італійському місті Палермо 16-річна дівчина за підтримки матері виграла суд проти батька, який категорично відмовлявся давати згоду на вакцинацію дочки. Сьогодні наполеглива дитина готується отримати першу дозу Covid-вакцини.

Батько Марії Меланії ла Барбера, так звуть нашу героїню, розлучився з її матір’ю кілька років тому. Але цей факт не став аргументом для медиків з центру вакцинації, куди дівчина звернулася з проханням щепити її від коронавірусу. У неї попросили згоду на процедуру від обох батьків.

З мамою питань не було. А ось тато, якому Марія написала про своє бажання, виявився непробивним антивакцинатором. Він категорично відмовився давати згоду.

Дівчина не опустила руки і разом з мамою вирушила на консультацію до адвоката. Той, вислухавши клієнтів і перейнявшись ситуацією, направив батькові офіційний запит. У відповідь – знову відмова, з якою адвокат попрямував до судді.

Було призначено слухання у цій незвичайній справі. На ньому Марія розповіла, що вона активно займається спортом, хоче їздити на змагання, словом, вести звичне життя. Крім того, вакцинацію вона переконано розглядає як свій маленький внесок у справу боротьби з пандемією.

Взявши до уваги всі за та проти, суддя став на бік дитини. У судовому вердикті є такі рядки: ніхто не може бути зупинений чужою волею, якщо йдеться про захист життя і здоров’я.

Погодьтеся, історія повчальна у багатьох сенсах. Але головне в ній – зворушлива відповідальність молодого покоління за майбутнє своєї планети.

Джерело: LiveSicilia