Маленьку Маріанну з Маріуполя у львівській лікарні Охматдит не просто вчили заново ходити, а й фактично повертали до життя.

Бо дитина одразу падала, як тільки треба було кудись іти, плакала. Маму дуже хвилювали ці симптоми.

Дівчинку обстежили, щоб виявити причини порушення рівноваги, і встановили зв’язок невпевненості при ходьбі зі стресом, отриманим під час обстрілів російською артилерією Маріуполя.

– Жодних інших причин не було, – розповіла завідувачка клініки реабілітації дітей Оксана Гдиря.

З дівчинкою працювали фізичні терапевти, ерготерапевт, психологи, терапевт мови та мовлення.

Лише один курс реабілітації зміг покращити якість ходи та утримання рівноваги. Результат усіх порадував – Маріанна вже ходить упевнено, без падінь.

Коли почалася війна, 2-річна Маріанна з мамою почали ховатися від сильних обстрілів у підвалі будинку. Так вони прожили два місяці!

Виходили на вулицю лише на годину, аби приготувати їсти на відкритому вогні. Але інколи і це не вдавалося через дуже активні бойові дії.

– Були дуже сильні вибухи. Через потужну ударну хвилю возик з донькою одного разу відкинуло до стіни. Маріанна сильно вдарилася головою, – згадує мама дівчинки Марія.

Каже, донечка мовчала і була якоюсь відстороненою цілу добу. Аж наступного вечора вона заплакала. Такий був сильний шок.

– А за якийсь час у неї почав дуже погано працювати шлунок. Ми не мали достатньо їжі, щось зварити теж можливості не було, – мамі важко згадувати ті страшні дні і ночі.

Губи, пальчики маленької Маріанни синіли, очі весь час закривалися. Дівчинка ні на що не реагувала. Мама не знала, чи зможе її врятувати.

Коли Марія зрозуміла, що для порятунку дитини треба будь-що виїхати з міста, стала шукати можливі й неможливі шляхи.

Спершу вдалося переїхати до Бердянська, а далі – до Львівської області. У населений пункт за 40 км від Львова.

Згодом потрапили й до потрібних фахівців у львівську лікарню Охматдит.

Лікарі сподіваються, що весела дівчинка ніколи не згадає ті страшні місяці під шквалом вогню.

Маріанну вже виписали додому. Фахівці реабілітаційної команди будуть на зв’язку з мамою дівчинки і консультуватимуть щоразу, як буде потрібно.

Джерело і фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит