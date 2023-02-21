Двоє наших доблесних захисників, Сергій Лукащук і Олександр Тактичний, нещодавно повернулися в Україну зі США, де їм встановили протези нижніх кінцівок. Тепер хлопці проходять реабілітацію, знову вчаться ходити і мріють повернутися до своїх побратимів.

Як розповіли журналісти Фактів ICTV, 30-річний піхотинець Сергій Лукащук пів року тому втратив обидві ноги, підірвавшись на міні, залишеній російськими окупантами в Запорізькій області.

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Але завдяки благодійній платформі з протезування українців Protez Foundation зі Сполучених Штатів воїн повернувся на надійних протезах.

– Відходячи вони ставили різні типи мін, зокрема і маленькі, протипіхотні. Я зробив крок вліво і наступив на одну з таких. Потім підрив і все, – розповідає Сергій.

За його словами, разом з дружиною почав писати в різні фонди. В результаті він у групі поранених українських бійців потрапив до США. Там протягом лише трьох тижнів йому поставили якісні надійні протези.

– Це було швидке протезування. Дуже кваліфіковані лікарі. Вони сказали, мовляв, хлопці, ви не перші і не останні. Все зробимо і підете на своїх двох, – згадує Сергій.

Його друг, Олександр Тактичний, який втратив нижню кінцівку, каже, що після протезування все залежить від власного бажання твердо стояти на ногах. Саме підтримка Сергія в госпіталі дала йому поштовх працювати над собою.

Протезування за кордоном триває в середньому 2-3 тижні. Заявок від наших захисників багато: тільки на платформу з протезування українців Protez Foundation надійшло понад 800 запитів.

Реабілітацію хлопці проходять вже в Україні. І працюють над цим серйозно. Сергій Лукащук та Олександр Тактичний планують повернутися на службу – перемогу мріють зустріти у військовій формі.