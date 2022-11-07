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Втратив батьків у Маріуполі: журналісти шукають рідних малюка, який дивом вижив під обстрілами

7 Листопада 2022, 11:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
маріуполь
Джерело: Depositphotos

Журналісти телеканалу СТБ і команди Таємниці ДНК” шукають рідних маленького Богданчика, якому було лише кілька днів від народження, коли він втратив своїх батьків під час страшних обстрілів Маріуполя.

Щоб допомогти і цьому малюкові, і іншим українцям знайти рідних, з якими був втрачений зв’язок в результаті російського терору, телеканал запустив спецпроект “ДНК. Свої”.

Одним з перших, хто звернувся за допомогою, став громадський активіст Євген Тузов. Він шукав малюка, якого в березні врятував від смерті після обстрілів у Маріуполі. Немовля, якому на той час було днів 10 від народження, дивом вижив, але його батьків поруч не було. Всі факти вказували на те, що вони загинули.

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На кілька днів Євген став хлопчикові названим батьком, доглядав за ним в бомбосховищі. Однак у маленького Богданчика виявили опіки легень і його терміново забрали в лікарню. Весь цей час Євген намагався з’ясувати подальшу долю хлопчика.

– Ми стукали в усі двері, намагалися шукати через знайомих, за допомогою соцмереж. Для мене це дуже важливо, адже людина, яка врятувала життя іншої, несе за неї відповідальність. А я навіть не знав, чи є у Богданчика рідні, чи він залишився один на світі, — розповідає Євген.

Розслідування журналістів привело їх у Вінницьку область. Саме там вони знайшли жінку, яка забрала маленького Богданчика з лікарні, назвавшись його мамою.

За її словами, вона впізнала в хлопчикові свого новонародженого сина, який загубився під час вибухів. Проте, в спорідненості жінки і немовляти сумніваються її близькі, і вважають, що вона могла переплутати дітей, перебуваючи в шоковому стані.

– Ми всі зараз настільки обпалені війною, що головне завдання команди — не нашкодити, не поранити, а допомогти розібратися в обставинах трагедії, — коментує ведуча проекту Тетяна Висоцька.

Як склалася доля Богданчика, що насправді сталося з його родиною, як на всіх учасників цієї заплутаної історії пошуку вплине тест ДНК, дивіться в програмі Таємниці ДНК на телеканалі СТБ.

Джерело
СТБ
Теги
Війна в Україні ДНК Маріуполь СТБ
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