У Львові допомогли відновитися воїну, який пережив три інсульти та зупинку дихання після тяжкого поранення.

Як отримав поранення

Георгію з Ірпеня зараз 22 роки. Ще коли йому було 19, пішов захищати країну.

Він отримав важке багатоуламкове поранення під час бою на Донецькому напрямку у травні минулого року. На місці в Георгія сталося три крововиливи у мозок, а у лікарні Дніпра зупинилося дихання.

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Військовий отямився, аж коли прибув до шпиталю у столиці. Там він дізнався, що залишився без руки.

Реабілітація у Львові

Протягом 8 місяців хлопець проходив реабілітацію в Львові, у Центрі Незламні.

Там ним опікувалась мультидисциплінарна команда: хірурги, нейрохірурги, фізичні та ерготерапевти. Медики були впевнені – шанси на повне відновлення мінімальні.

Воїн щодня по вісім годин проходив виснажливі заняття. Спочатку без сторонньої допомоги він навіть сидіти не міг, а тепер Георгію вдалося відновити всі його фізіологічні функції.

Протезування руки

Завдяки спільному проєкту з благодійною платформою dobro.ua Протези для Незламних захисник зміг отримати біонічний протез руки.

Спеціалісти вже працюють над фінальними штрихами: підганяють куксоприймач та навчають Георгія користуватися новою рукою.

– Коли я отримав поранення, я думав, що на цьому моє життя закінчилося і краще б я помер. Я повністю відновився і зараз вже успішно інтегруюсь в соціум та повертаюсь до мирного життя, – радіє Георгій.

Захисник вже готується до виписки, він повернувся до свого хобі – бальних танців. Також Георгій навчається на спеціаліста з реабілітації.

Джерело: НЕЗЛАМНІ

Фото: НЕЗЛАМНІ