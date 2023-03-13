У селі Грушів Дрогобицького району Львівської області та в п’ятикілометровій зоні навколо нього введено карантин через собаку, у якого виявлено сказ. Таке рішення ухвалила надзвичайна протиепізоотична комісія при Дрогобицькій районній військовій адміністрації.

Як повідомив начальник Дрогобицького районного управління ДПРС у Львівській області Юрій Гарбузинський, 7 березня собака загинув. Працівники ветеринарної служби обстежили труп тварини в лабораторії Держпродспоживслужби, де експертиза підтвердила випадок сказу.

– На місці загибелі собаки провели вимушену дезінфекцію території. За результатами засідання комісія вирішила накласти карантинні обмеження у Грушеві та на прилеглій території в радіусі п’яти кілометрів строком на два місяці, – повідомили у Дрогобицькій РВА.

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Карантин знімуть тільки за умови виконання всіх заходів, передбачених чинною інструкцією з профілактики та боротьби зі сказом тварин.

Також у селі встановили постійний ветеринарний контроль. У регіоні проведуть довакцинацію проти сказу сприйнятливих до захворювання тварин.

Староста Грушевського селищної ради до 30 березня 2023 року повинен провести вилов бездомних тварин. Жителів закликають утримувати домашніх собак на прив’язі або в спеціальних вольєрах.