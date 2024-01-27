У Вінниці врятували 25-тирічну жінку з важким ураженням легень. Медикам довелося вводити пацієнтку в медикаментозну кому.
Сепсис дихальних шляхів
Руслану з високою температурою тіла та значною дихальною недостатністю негайно госпіталізували до ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.
Медики встановили діагноз – сепсис та респіраторний дистрес-синдром.
Стан пацієнтки стрімко погіршувався, легені не працювали, рівень кисню був критичним для життя.
Лікування сепсису
Команда анестезіологів ввела пацієнтку в медикаментозну кому. ЇЇ підключили до апарату штучної вентиляції легень та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації).
Завдяки використанню ЕКМО, в організмі підтримувався газообмін.
Протягом чотирьох днів інтенсивної терапії лікарям вдалося побороти сепсис та респіраторний дистрес-синдром.
Руслану відключили від апарату ЕКМО, вивели з медикаментозної коми та поступового відключили від апарату штучної вентиляції легень.
Зараз пацієнтка почувається добре, вже готується до виписки. Вдома її чекає чоловік та двоє діток.
Джерело: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова
Фото: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова