У Вінниці врятували 25-тирічну жінку з важким ураженням легень. Медикам довелося вводити пацієнтку в медикаментозну кому.

Сепсис дихальних шляхів

Руслану з високою температурою тіла та значною дихальною недостатністю негайно госпіталізували до ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.

Медики встановили діагноз – сепсис та респіраторний дистрес-синдром.

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Стан пацієнтки стрімко погіршувався, легені не працювали, рівень кисню був критичним для життя.

Лікування сепсису

Команда анестезіологів ввела пацієнтку в медикаментозну кому. ЇЇ підключили до апарату штучної вентиляції легень та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації).

Завдяки використанню ЕКМО, в організмі підтримувався газообмін.

Протягом чотирьох днів інтенсивної терапії лікарям вдалося побороти сепсис та респіраторний дистрес-синдром.

Руслану відключили від апарату ЕКМО, вивели з медикаментозної коми та поступового відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Зараз пацієнтка почувається добре, вже готується до виписки. Вдома її чекає чоловік та двоє діток.

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Джерело: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова

Фото: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова