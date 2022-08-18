Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військовослужбовців в одному з медзакладів міста, вручив державні нагороди, вшанував пам’ять загиблих у протистоянні російському агресору.

Ви наші герої! Зеленський відвідав поранених воїнів, вшанував пам’ять загиблих / 6 зображень

– Главі держави розповіли, що з початку повномасштабної війни в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців, з них понад 3,4 тис. поранених, близько 2,1 тис. травмованих і майже 3,6 тис. хворих, – йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Повідомляється, що Володимир Зеленський поцікавився самопочуттям наших захисників, подякував за службу і вручив державні нагороди.

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Президент також взяв участь у церемонії вшанування пам’яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників.

Церемонія пройшла на Марсовому полі Личаківського кладовища, в центральній частині якого з квітня 2022 ховають загиблих у російсько-українській війні.

Фото: Офіс Президента