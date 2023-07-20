Фахівцям Національного реабілітаційного центру Незламні вдалося зберегти праву ногу 28-річному воїну Богдану Стратюку, якому вибух міни критично пошкодив обидві нижні кінцівки.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіли співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

– Богдан родом із селища Клевань, що на Рівненщині. У перший день великої війни він прокинувся від звуків вибухів. Швидко зібрав речі, дружину відправив потягом за кордон, а сам поїхав захищати столицю, – пишуть медики.

З-під Києва добровольця направили на оборону Харківщини, воював у районі Ізюма, де й отримав важке мінно-вибухове поранення.

Того дня разом із сімома побратимами Богдан вирушив на штурм ворожих позицій. Йшов першим, наступив на ворожу міну і вибухнув. Побратими наклали пораненому три турнікети й евакуювали до стабілізаційного пункту.

Звідти бійця, який втратив дуже багато крові та вже був непритомним, доправили до шпиталю Покровського, де йому провели екстрене переливання крові та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Наступні п’ять днів за життя Богдана боролися лікарі Дніпра. Вони намагалися врятувати ліву ногу захисника і навіть встановили апарат зовнішньої фіксації. Однак тяжкість поранення, на жаль, не залишала вибору: ліву ногу доводиться ампутувати.

Аби зберегти праву, Богдана терміново відправили до Львова – до Центру Незламні, оскільки тутешні лікарі вже мають успішний досвід лікування подібних травм.

Як розповіла хірург Центру Гнат Герич, для порятунку ноги було виконано мікрохірургічну реконструктивну операцію методом free flap, що дослівно означає вільний клапоть.

Дефект м’яких тканин хірурги закрили найширшим м’язом зі спини пацієнта. Щоб приживити цей клапоть, потрібно було вручну з’єднати кожну найдрібнішу судину товщиною всього з людську волосину – до 1 мм.

Мікрохірургічне втручання тривало близько 12 годин і пройшло вдало. Потім травматологи встановили на оперовану кінцівку апарат зовнішньої фіксації.

Після операції минуло вже три місяці і тепер можна з упевненістю сказати, що фахівцям вдалося зберегти праву ногу Богдана.

Наразі пацієнт проходить реабілітацію та готується до протезування лівої кінцівки. Після відновлення захисник збирається повернутися на фронт.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова